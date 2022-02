Dentro o fuori. Per la Lazio di Maurizio Sarri è arrivato il momento della verità in campo europeo. La formazione biancoceleste ospita il Porto allo stadio 'Olimpico' nel secondo atto del doppio confronto che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Europa League.

Dopo il 2-1 dell'Estadio do Dragao di una settimana fa, con i biancocelesti avanti grazie al colpo di tacco di Zaccagni e la rimonta della squadra del grande ex Sergio Conceicao firmata dalla doppietta dell'attaccante spagnolo Toni Martinez, spinta dal suo pubblico, la formazione capitolina vuole ribaltare il risultato e portare a casa la qualificazione.

Maurizio Sarri ritrova Ciro Immobile, recuperato dopo l'attacco influenzale che lo ha costretto a saltare le trasferte di Oporto e Udine, mentre dovrà rinunciare all'infortunato Pedro e lo squalificato Zaccagni. Al loro posto ci saranno Felipe Anderson e Jovane Cabral, acquisto del mercato di gennaio e alla prima da titolare con i biancocelesti, a comporre il tridente con Ciro Immobile.

L'allenatore dei biancocelesti ritrova anche Luis Alberto e Leiva, squalificati in campionato, che riprenderanno il loro posto a centrocampo, con Milinkovic-Savic a completare il reparto.

Ancora assente Acerbi, che potrebbe tornare contro il Napoli: sarà Patric a far coppia con Luiz Felipe, davanti a Strakosha, con Marusic e Radu sulle corsie esterne.

L'articolo prosegue qui sotto

Sergio Conceicao è intenzionato a cambiare un solo uomo. Il tecnico disegna il suo Porto con un 4-4-2 con Toni Martinez, mattatore dell'andata, nel ruolo di centravanti e Fabio Vieira al suo fianco. In regia confermato l'ex Liverpool Grujic con Uribe. Davanti a Diogo Costa, la retroguardia sarà composta da Joao Mario e Zaidu sui lati e da Pepe e Mbemba al centro.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-PORTO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cabral. All. Sarri

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Pepé; Fabio Vieira, Toni Martinez. All.: Conceicao