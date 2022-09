Lazio e Napoli vogliono ripartire dopo i pareggi nell'infrasettimanale rispettivamente contro Sampdoria e Lecce.

Ripartire: questa è la parola d'ordine per Lazio e Napoli, reduci da due deludenti pareggi ottenuti nel turno infrasettimanale rispettivamente contro Sampdoria in trasferta e Lecce in casa.

Maurizio Sarri, grande ex della gara, conferma Provedel in porta. Davanti a lui linea a quattro formata da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. A centrocampo Vecino dovrebbe essere preferito a Luis Alberto con Milinkovic-Savic e Cataldi. Davanti spazio per Felipe Anderson e Zaccagni ai lati dell'intoccabile Immobile.

Spalletti, dopo il turnover col Lecce, schiera nuovamente i migliori: Rrhamani al centro della difesa, Mario Rui terzino sinistro, Lobotka in mezzo al campo con Anguissa e Zielinski. In attacco saranno Lozano e Kvaratskhelia, al rientro tra i titolari, ad affiancare Osimhen.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.