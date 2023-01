La diciannovesima giornata di Serie A si chiude con Lazio-Milan: Sarri senza Immobile, Giroud e Origi in ballottaggio tra i rossoneri.

La diciannovesima giornata di Serie A si chiude all'Olimpico di Roma dove la Lazio ospita un Milan in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta subita in Supercoppa contro l'Inter.

I rossoneri con una vittoria tornerebbero a -9 dal Napoli e soprattutto allungherebbero proprio sui nerazzurri, sconfitti a sorpresa in casa dall'Empoli. La Lazio invece potrebbe agganciare al terzo posto Inter e Roma.

Sarri deve rinunciare all'infortunato Immobile, Felipe Anderson quindi agirà da falso 9 con Pedro e Zaccagni ai suoi fianchi. In mezzo al campo Luis Alberto favorito su Vecino, sicuri del posto Cataldi e Milinkovic-Savic. In difesa l'ex Romagnoli accanto a Casale (in vantaggio su Patric), sulle fasce Lazzari e Marusic.

Pioli perde Theo Hernandez, neppure convocato per un affaticamento muscolare, sulla sinistra giocherà Dest. In mezzo alla difesa Kalulu favorito su Kjaer per affiancare Tomori. A centrocampo i titolarissimi Tonali e Bennacer. Dietro all'unica punta Giroud, in lotta con una maglia dal primo con Origi, agiranno Saelemaekers e Rafa Leao: doppio ballottaggio con Diaz che deve vedersela con uno tra Pobega e Vranckx.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.