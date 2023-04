La Lazio accarezza la Champions League, la Juventus continua a sognare la rimonta. Sarri ritrova Immobile, Di Maria inizialmente in panchina.

"La Lazio ha 54 punti, noi 59", ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. La classifica reale dice che non è esattamente così, ma le frasi del tecnico bianconero fanno comprendere in maniera netta l'importanza di Lazio-Juventus, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

La Lazio sì, sogna concretamente un posto nella prossima edizione della Champions League. Mentre la Juventus - in attesa del ricorso - deve sempre fare i conti con il macigno del -15, anche se la distanza sempre più ridotta dalle prime quattro posizioni continua ad autorizzare sogni di gloria.

Le due squadre si sono già affrontate per due volte in questa stagione, sempre all'Allianz Stadium, e in entrambi i casi ad avere la meglio è stata la Juventus: 3-0 in campionato, 1-0 in Coppa Italia.

Sarri ritrova Immobile, destinato a riprendersi un posto da titolare al centro dell'attacco: nonostante il goal di Monza il sacrificato sarà Pedro. Tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni. In mezzo al campo, Cataldi è favorito su Vecino.

Juventus col consueto 3-5-2 e Milik al fianco di Vlahovic: Di Maria partirà dunque dalla panchina, così come Chiesa. Gatti è favorito su Alex Sandro in difesa, così come Cuadrado è avanti rispetto a De Sciglio nel ruolo di esterno a tutta fascia.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri