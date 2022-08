Inter a caccia del terzo successo di fila sul campo della Lazio, reduce dal deludente 0-0 dell'Olimpico Grande Torino.

Si prospetta una serata dalle emozioni forti per l'Inter, al cospetto della Lazio su un campo dove i nerazzurri non vincono dal 29 ottobre 2018, pochi mesi dopo quel 2-3 in rimonta valso il ritorno in Champions League: altri tempi, altri squadre, altre sensazioni.

Un agglomerato di sensazioni colpirà sicuramente, invece, Simone Inzaghi, che in biancoceleste ha vissuto praticamente metà della sua vita: prima da giocatore e poi da allenatore, contribuendo alla risalita verso i piani più alti e nobili del calcio italiano.

Il presente però si chiama Inter, partita col piede giusto grazie ai successi contro Lecce e Spezia: punteggio pieno in classifica a differenza della Lazio, ferma a quota quattro punti in virtù del 2-1 rifilato al Bologna all'esordio e dello 0-0 col Torino maturato in occasione della seconda giornata.

Più di qualche dubbio di formazione per il tecnico piacentino: Gagliardini potrebbe spuntarla su Calhanoglu per contrastare la fisicità di Milinkovic-Savic, Dimarco ancora favorito su Gosens per agire sulla corsia mancina. Intoccabili Lukaku e Lautaro in avanti, così come i tre di difesa.

Sarri propenso ad escludere per la terza volta di fila Luis Alberto dall'undici titolare: fiducia a Basic come mezzala sinistra. Felipe Anderson in leggero vantaggio su Pedro per giocare assieme a Immobile e Zaccagni nel tridente. Patric partner di Romagnoli, Provedel confermato tra i pali nonostante il rientro di Maximiano dalla squalifica.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi