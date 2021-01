Formazioni Lazio-Fiorentina: Immobile ce la fa

La Lazio, che ha raccolto un punto in due gare, ospita una Fiorentina invischiata nelle zone pericolose: Immobile recupera, Strakosha in porta.

Un punto nelle ultime due partite impone alla di rimettersi a correre: avversaria la , protagonista di una prima metà di stagione deludente e attanagliata da incognite e una classifica complicata.

Simone Inzaghi non potrà sicuramente contare sullo squalificato Lucas Leiva, che verrà sostituito da Escalante. Risolto il rebus Immobile, convocato e disponibile dopo aver superato i problemi alla caviglia: il bomber di Torre Annunziata farà coppia con Caicedo (Muriqi in panchina).

Stringe i denti invece Acerbi che sarà regolarmente al suo posto e si sposta sul centrosinistra in difesa, maglia dal 1' per Hoedt. Lazzari e Marusic sugli esterni, titolarissimi ovviamente Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tra i pali Strakosha e non Reina.

Nella Viola fiducia a Vlahovic in coppia con Ribery, Prandelli recupera Biraghi dopo la squalifica e lo ripiazza a sinistra. Pulgar torna titolare in regia al posto di Borja Valero, a destra Venuti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.