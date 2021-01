Lazio-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Fiorentina si sfidano per la 16esima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

- Data: 6 gennaio 2021

Momento non felice in campionato per la Lazio di Simone Inzaghi, che ha perso terreno in classifica con il passare delle giornate, distratta probabilmente dall'impegno della . La Fiorentina dopo un cattivo inizio di cammino con Prandelli, ha cominciato a racimolare qualche punto, soprattutto grazie alla vittoria contro la a .

Arrivano entrambe da un pareggio deludente però: la Lazio contro il Genoa, la Fiorentina in casa contro il Bologna. Le due squadre hanno bisogno di una vittoria per dare sùbito la giusta direzione al nuovo anno, altrimenti potrebbe diventare sempre più complicato.

In classifica la formazione di Simone Inzaghi si trova al nono posto, a quota 22 punti: troppo poco per una squadra partecipante ai prossimi ottavi di finale di Champions League. Più dietro la Fiorentina: 14esimo posto con solo 15 punti messi insieme in questa prima parte di stagione

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-FIORENTINA

La partitra tra Lazio e Fiorentina si giocherà giorno 6 gennaio alle ore 15. Si giocherà allo stadio Olimpico di , come di consueto a porte chiuse.

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita tra i campioni d' e i friulani sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre, se lo vorranno, seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Come sempre su DAZN sarà possibile seguire il match tra Lazio e Fiorentina anche in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet, previo download della app, disponibile per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Come sempre, su Goal, potrete seguire la diretta testuale della partita con il commento minuto per minuto. Diretta che potrete seguire alle 20.45, ma con tantissimi aggiornamenti sulla partita fin dalla mattina.

Squalificato Lucas Leiva, sarà Escalante a raccoglierne l'eredità a centrocampo. In attacco potrebbe spuntarla Muriqi, in vantaggio su Caicedo e Andreas Pereira, per accompare l'intoccabile Ciro Immobile. Stringono i denti in difesa Acerbi e Radu, con Luiz Felipe impiegato da centro-destra al posto di Patric.

Prandelli recupera a sinistra Biraghi dopo la squalifica, con Lirola che potrebbe avvicendare Caceres sulla fascia opposta. Difesa composta ancora da Milenkovic, Pezzella e Igor, a centrocampo turno di riposo per Borja Valero a favore di uno tra Bonaventura o Pulgar. In attacco non si toccano Vlahovic e Ribery.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.