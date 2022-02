Probabili formazioni Lazio-Bologna: Immobile recupera e gioca

Lo 0-4 di San Siro e l'eliminazione dalla Coppa Italia, a tre giorni di distanza, bruciano ancora. Per questo la Lazio vuole ripartire di slancio contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, uno che nella Roma biancoceleste, da giocatore, ha vinto e rivinto, compreso lo Scudetto del 2000.

Se la Lazio si è ripresa in campionato, incappando poi nella serata storta contro il Milan, il Bologna è in evidente difficoltà. I felsinei sono a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica, ma non vincono addirittura da prima di Natale (0-3 nel derby in casa del Sassuolo), con un ruolino di marcia successivo di tre ko e un pareggio, oltre alla gara rinviata contro l'Inter.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la notizia più importante è che Ciro Immobile è a disposizione. Il centravanti della Lazio ha superato la botta al piede che mercoledì lo aveva costretto a uscire dal campo anzitempo e giocherà regolarmente dall'inizio nel tridente di Sarri.

Per il resto, il tecnico biancoceleste punterà su Pedro e Zaccagni, lasciando in panchina Felipe Anderson come a Firenze. In difesa più Lazzari di Hysaj, mentre Patric affianca Luiz Felipe. Confermato Lucas Leiva in mezzo al campo, tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Il Bologna deve invece rinunciare allo squalificato De Silvestri, che sarà rimpiazzato sulla destra da Hickey, con l'inserimento dalla parte opposta di Dijks. Confermato il resto della formazione sceso in campo domenica scorsa contro l'Empoli, compresa la coppia d'attacco Orsolini-Arnautovic, sostenuta da Soriano.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic