Sfida d'alta quota all'Olimpico di Roma: la Lazio riceve la squadra con il miglior rendimento esterno dell'intera Serie A, l'Atalanta.

Soglia d'attenzione massima per gli uomini di Sarri costretti a fare i conti con importanti defezioni: non ci sarà Cataldi, squalificato, ma mancherà anche Pedro (infortunatosi contro la Salernitana), mentre Zaccagni dovrebbe stringere i denti.

A centrocampo sarà Lucas Leiva ad agire da perno centrale tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In difesa Hysaj a destra e Marusic a sinistra con Luiz Felipe e Patric al centro, a difesa della porta che vedrà ancora Strakosha con i gradi da titolare.

Impegno pieno di incognite per la Dea, alle prese con nuovi casi Covid in rosa: Pessina arretra in mediana, Miranchuk e Zappacosta esterni di un tridente completato da Piccoli.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Pezzella; Miranchuk, Piccoli, Zappacosta.