Probabili formazioni Juventus-Villarreal: Rugani titolare, Chiellini in panchina

Il giorno della verità è arrivato. La Juventus sfida il Villarreal dopo l'1-1 ottenuto nell'andata giocata in Spagna, con un solo risultato a disposizione per passare il turno: la vittoria. Non basterà uno 0-0, se è vero che da questa stagione i goal segnati in trasferta nelle coppe europee non hanno più valore doppio.

Se la Juventus non perde da 15 partite in campionato (ultimo ko contro l'Atalanta lo scorso 27 novembre), il Villarreal è attualmente settimo in Liga. La formazione di Unai Emery, campione nella scorsa stagione dell'Europa League, è reduce dall'1-0 rifilato in casa al Celta nel weekend.

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo nella gara dell'Allianz Stadium, nella Juventus l'undici di partenza sembra essere già definito. A partire dalla coppia d'attacco, che sarà formata da Morata e Vlahovic. Al centro della difesa Rugani, mentre Chiellini partirà dalla panchina. A sinistra De Sciglio e non Pellegrini. In mezzo al campo Cuadrado, Locatelli, Arthur e Rabiot.

Qualche problema di formazione per il Villarreal, privo di Alberto Moreno e probabilmente dell'altro Moreno, Gerard. In difesa, invece, resiste il dubbio Foyth, mentre dovrebbe farcela Albiol. Ha problemi anche Capoue, che però dovrebbe esserci. Davanti Lo Celso a sostegno di Danjuma.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Lo Celso.