La caccia ai quarti di finale di Champions League della Juventus riparte dall’1-1 dell’andata nel match contro il Villarreal. I bianconeri si giocano il ritorno in casa contro gli spagnoli dopo lo stop dell’Estadio de la Ceramica.

Le reti di Parejo e Vlahovic ormai 20 giorni fa hanno contraddistinto i primi 90 minuti sui 180 totali, nei quali non sarà più valida la regola del goal in trasferta. In caso di pari, insomma, sarà supplementari.

Gli ottavi sono diventati una chimera per i bianconeri, dopo l’eliminazione dell’anno scorso contro il Porto e due anni fa col Lione. L’ultima volta ai quarti di finale risale al 2019, ancora con Allegri in panchina.

Il Villarreal ha come record personale in Champions la semifinale del 2006. Lo scorso anno ha vinto l’Europa League.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-VILLARREAL

Juventus-Villarreal si giocherà mercoledì 16 marzo alle ore 21.00 all’Allianz Stadium. Il match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2021/22.

DOVE VEDERE JUVENTUS-VILLARREAL IN TV E STREAMING

Il match potrà essere seguito in diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video, che quest’anno trasmette la miglior partita del mercoledì del programma della Champions League.

Il match sarà dunque visibile su tutte le smart tv dotate di app, sul decoder Sky Q, oppure scaricando l’app su PlayStation, Xbox, oppure Google Chromecast, Roku, Apple Tv o Amazon Fire Stick.

In streaming Juventus-Villarreal sarà visibile sempre sull’app Amazon Prime Video, disponibile su tutti i dispositivi su mobile e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook.

La telecronaca di Juventus-Villarreal sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VILLARREAL

Classico 4-4-2 per la Juventus con Vlahovic e Morata. Rabiot e Cuadrado larghi a centrocampo, Arthur-Locateli mediana, a sinistra più De Sciglio di Pellegrini. Out Bonucci e Alex Sandro, ci saranno Chiellini e Dybala.

Assente Alberto Moreno, punti di domanda su Gerard Moreno, Albiol, Foyth e Capoue: solo l’ultimo potrebbe riuscire a stringere i denti ed esserci. In attacco Danjuma insieme a Lo Celso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Mandi, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moi Gomez; Danjuma, Lo Celso.