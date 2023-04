La Juventus ospita lo Sporting per provare a ipotecare le semifinali. Nei quarti di finale i portoghesi hanno estromesso il favorito Arsenal.

Inizia la missione semifinali. La Juventus ospita i portoghesi dello Sporting nell'andata dei quarti di finale di Europa League con un solo obiettivo: provare a ipotecare già all'andata la qualificazione al prossimo turno e, al contempo, iniziare a sognare concretamente anche l'approdo alla finalissima.

Attenzione però allo Sporting, reduce da un'eliminazione illustre: quella del favorito Arsenal, estromesso agli ottavi di finale ai calci di rigore, e grazie al contributo fondamentale dell'ex cagliaritano Adan, dopo il doppio pareggio della gara d'andata e di quella di ritorno.

Allegri ritrova Vlahovic, uscito acciaccato dal posticipo di sabato in casa della Lazio: il centravanti serbo è tornato ad allenarsi in gruppo mercoledì ed è a disposizione. La coppia d'attacco della Juventus, almeno inizialmente, sarà però formata da Di Maria e Vlahovic. Anche Chiesa partirà dalla panchina.

Per il resto cambierà ben poco rispetto al 3-5-2 di Allegri: in difesa torna Danilo, confermato Alex Sandro, Fagioli ancora titolare in mezzo al campo assieme a Locatelli e Rabiot.

Sporting con il 3-4-3, con Adan in porta e il tridente Edwards-Chermiti-Trincao. Proprio l'ex Barcellona è uno degli uomini da tenere maggiormente d'occhio. Attenzione soprattutto a Pedro Gonçalves, detto Pote, 13 reti in camponato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPORTING

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

SPORTING (3-4-3): Adan; St. Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Pedro Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim