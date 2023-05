La Juventus affronta il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League. Allegri senza Bremer, Suso non convocato.

La Juventus prova a concentrarsi solo sul campo, a Torino arriva il Siviglia nella gara valida come andata della semifinale di Europa League, ovvero l'unico trofeo che i bianconeri possono ancora conquistare in questa stagione.

Allegri ha quasi tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per De Sciglio (stagione finita) e Bremer che non ci sarà causa affaticamento muscolare. Al centro della difesa quindi tocca ancora a Bonucci con i brasiliani Danilo e Alex Sandro.

Tutto confermato in mezzo al campo dove agiranno Fagioli, Locatelli e Rabiot, sulle fasce Cuadrado e il rientrante Kostic. In attacco fiducia a Vlahovic, reduce da due goal nelle ultime due uscite in campionato, insieme a lui ovviamente Angel Di Maria.

Qualche problema di formazione in più per Mendilibar che arriva a Torino senza Marcao, Nianzou e Suso. In difesa gioca Gudelj con Badé. Dubbio in porta tra Bonou e Dmitrovic. A centrocampo recupera Fernando, così come Ocampos che giocherà insieme a Oliver Torres e Bryan Gil, in ballottaggio con Lamela, dietro En-Nesyri.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SIVIGLIA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar