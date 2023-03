La Juventus affronta la Sampdoria nel posticipo serale: bianconeri con Perin in porta. Nella Samp Turk sostituisce Audero.

In mezzo alla doppia sfida di Europa League contro il Friburgo, la Juventus è chiamata a battere la Sampdoria nella gara valida come posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A.

Allegri con tante emergenze: mancano Chiesa, Kean e Pogba, tra gli altri. Con Vlahovic gioca Miretti, appena alle spalle del serbo. In mediana Barrenechea si gioca la cabina di regia con Fagioli. In porta gioca Perin.

Il sostituto di Audero, per Stankovic, è Turk: esordio in Serie A per il giovane portiere sloveno: in difesa Gunter, Nuytinck e Amione. Dietro a Gabbiadini gioca Djuricic.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini.