Probabili formazioni Juventus-Sampdoria: occasione per Kaio Jorge

Messo tra parentesi il campionato, è il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia: all'Allianz Stadium la Juventus ospita la Sampdoria per una gara tra novità e opportunità.

I bianconeri hanno vinto in Serie A contro l'Udinese, con l'esultanza di Dybala che ha fatto discutere: la formazione di Allegri, lontana dalla vetta, proverà a dar continuità al successo in campionato e a dar corpo a una striscia interrotta dalla sconfitta in Supercoppa.

Tra i blucerchiati, invece, situazione delicata: nelle scorse ore è stato esonerato D'Aversa e la squadra è stata momentaneamente affidata a Tufano dopo la partita persa contro il Torino in casa. Sono tanti i dubbi in formazione e il pensiero va a una classifica, in campionato, assai rischiosa.

Allegri mischia le carte: nel suo 4-2-3-1 spazio a Perin in porta, De Winter centrale di difesa con Rugani e con De Sciglio e Pellegrini sulle corsie laterali. A far schermo in mediana ci saranno Bentancur e Rabiot che agiranno alle spalle di Kulusevski, Kaio Jorge e Bernardeschi: la punta sarà Morata.

L'articolo prosegue qui sotto

Tufano punta sulle certezze: Falcone tra i pali, Bereszynski, Dragusin, Magnani (neo arrivato dal Verona) e Murru in difesa. Thorsby insieme all'ex Rincon, ad Askildsen e a Candreva: in attacco Torregrossa e Ciervo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Kaio Jorge, Bernardeschi; Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Dragusin, Magnani, Murru; Thorsby, Rincon, Askildsen, Candreva; Torregrossa, Ciervo.