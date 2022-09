La Juventus deve ripartire dopo le deludenti trasferte di Firenze e Parigi, allo 'Stadium' nel posticipo arriva la Salernitana.

Dopo il pareggio di Firenze e la sconfitta al debutto in Champions League contro il PSG, la Juventus deve assolutamente ripartire nel posticipo casalingo contro la Salernitana.

Allegri però si affida a un robusto turnover: turno di riposo per Danilo, Bremer e Cuadrado. Difesa a quattro con De Sciglio e Alex Sandro terzini, in mezzo Gatti con Bonucci.

A centrocampo out Locatelli, confermato quindi Paredes in regia con Fagioli e Miretti. In avanti Kostic, Kean e Vlahovic.

Davide Nicola sceglie ancora Dia e Bonazzoli, preferiti a Piatek. Fazio guida la difesa dei campani, Candreva e Mazzocchi sugli esterni. In mezzo al campo Maggiore, Lassana Coulibaly e Vilhena.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SALERNITANA

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.