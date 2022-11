La Juve deve difendere il terzo posto per assicurarsi lo spareggio di Europa League: Allegri sceglie il 3-5-1-1 con il classe 2003 sulla trequarti.

Tre punti come il Maccabi Haifa, ma una differenza reti generale a favore che potrebbe fare la differenza, alla luce della parità negli scontri diretti: al cospetto del PSG, la Juventus ha il chiaro obiettivo di difendere il terzo posto nel Gruppo F di Champions, per garantirsi la partecipazione al playoff di Europa League e rimanere attiva all'interno del contesto continentale.

I bianconeri devono ottenere un risultato migliore rispetto agli israeliani, impegnati in casa contro il Benfica, oppure uguale, ma solo a patto che la differenza reti (che attualmente recita un -3 contro il -9 dei diretti concorrenti) resti favorevole.

Allegri deve fare a meno di Danilo, squalificato: davanti a Szczesny spazio per la difesa a tre composta da Bonucci, Gatti e Alex Sandro. Cuadrado e Kostic i due quinti, in mediana c'è il ritorno di Locatelli, assente a Lecce per motivi personali: ai suoi lati, ecco le mezzali Fagioli e Rabiot. Ancora out Vlahovic, che potrebbe recuperare per la sfida all'Inter: tandem offensivo composto da Milik e da Miretti. Panchina per l'ex di turno, Kean, a Parigi nella stagione 2020/2021. Out gli altri due, Paredes e Di Maria.

Il PSG, dal canto suo, non è ancora certo del primo posto nel raggruppamento: zero calcoli dunque per Galtier, privo dello squalificato Neymar. Al suo posto dovrebbe agire Soler nel tridente completato dai soliti Mbappé e Messi. Vitinha e l'ex Napoli Fabian Ruiz a coadiuvare Verratti in mezzo. Intoccabile Donnarumma tra i pali: davanti a lui, retroguardia formata da Hakimi, Ramos, Marquinhos e Bernat. Lo spagnolo ex Real Madrid, in stato di diffida, dovrà stare attento a non farsi ammonire: in tal caso, salterebbe l'andata degli ottavi di finale.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri.

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti; Soler; Messi, Mbappé. All. Galtier.