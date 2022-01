LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas ; Politano, Mertens, Insigne; Petagna. All. Domenichini

Primo big match del 2022 per Juventus e Napoli, che si affrontano a Torino nella prima giornata del girone di ritorno.

I bianconeri di Allegri sono attesi da un ciclo terribile, con la trasferta di Roma e la Supercoppa contro l'Inter dopo la sfida con il Napoli. Allegri recupera Chiesa, che giocherà nel tridente con Morata e Bernardeschi.

In difesa ballottaggio tra Cuadrado (diffidato) e De Sciglio, al centro Rugani con De Ligt perché sono out sia Bonucci che Chiellini.

Bloccato dal Covid, Luciano Spalletti non sarà con la squadra a Torino. In panchina al suo posto andrà Domenichini.

Diversi problemi per gli Azzurri privati di diversi elementi chiave della rosa tra infortuni, positivi e convocazioni in Coppa d'Africa. Di Lorenzo dovrebbe giocare come centrale insieme a Juan Jesus. Elmas con Demme in mezzo al campo. Davanti c'è Petagna, alle sue spalle Politano, Mertens e Insigne.