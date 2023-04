Juventus e Napoli si sfidano dopo l'esito opposto delle rispettive notti europee: un appuntamento di altissima classifica.

Reduci da una notte europea agli antipodi, Juventus e Napoli si sfidano in campionato con obiettivi diversi: se la formazione di Luciano Spalletti vuole lasciarsi alle spalle l'amarezza e la delusione per l'eliminazione dalla Champions League, e al contempo avvicinarsi ulteriormente allo Scudetto, quella di Massimiliano Allegri ha intenzione di riconquistarsi il secondo posto.

L'annullamento temporaneo della penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze ha riportato la Juve nella parte altissima della classifica. E ora i bianconeri, ormai persa qualsiasi possibilità di conquistare il primo posto, vogliono blindare la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

L'andata tra Napoli e Juventus, disputata al Diego Armando Maradona lo scorso 13 gennaio, è stata a senso unico: a imporsi sono stati gli azzurri, con un 5-1 nettissimo frutto delle reti messe a segno da Osimhen, Kvaratskhelia, Rrahmani, ancora Osimhen ed Elmas. Inutile per i bianconeri il guizzo vincente di Di Maria agli sgoccioli del primo tempo.

La Juventus recupera Bremer, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto dopo il mezzo spavento di Lisbona: in caso di forfait, pronto uno tra Rugani e Bonucci. Fagioli torna titolare dopo le lacrime di Reggio Emilia. In attacco possibile turno di riposo per Di Maria, accanto a Vlahovic giocherà Milik. Ancora out Kean.

Il Napoli recupera Rrahmani, che dovrebbe quindi fare coppia con Kim al centro della difesa. Senza Mario Rui, fascia sinistra presidiata da Olivera. Elmas pronto a partire dall'inizio, o a centrocampo o in attacco, ma Anguissa, Zielinski e Lozano sono favoriti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.