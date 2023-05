Al Milan basterà non perdere contro la Juventus per blindare il posto nella prossima Champions League, i bianconeri devono vincere e sperare.

Spareggio Champions all'Allianz Stadium dove la Juventus, reduce dal pesantissimo ko di Empoli e dalla nuova penalizzazione, si gioca le ultimissime possibilità di centrare il quarto posto contro il Milan.

Ai rossoneri, però, basterà un pareggio per tagliare definitivamente fuori i bianconeri e staccare il pass per la prossima edizione della Champions League con 90 minuti di anticipo.

In caso di vittoria, la Juventus si porterebbe al quinto posto a -2 dal Milan e dovrebbe poi vincere a Udine, sperando che i rossoneri non facciano lo stesso in casa contro il Verona all'ultima giornata.

Allegri pensa a una formazione ultra-offensiva: classica difesa a tre, in cui rientra Danilo con Bremer e Gatti. Sulle fasce Cuadrado e Kostic, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo.

Davanti ecco il tridente formato da Chiesa, Di Maria e Kean. Vlahovic, non al meglio, non è stato nemmeno convocato. Out ovviamente gli infortunati tra cui Fagioli e Pogba.

Formazione tipo per Pioli che schiera Thiaw accanto a Tomori in difesa e Krunic con Tonali a centrocampo. Dietro l'unica punta Giroud giocheranno Brahim Diaz, Rafa Leao e Messias, nettamente favorito su Saelemaekers.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.