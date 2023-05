La Juventus deve tornare alla vittoria, il Lecce cerca punti salvezza. Allegri ritrova Di Maria, Baroni senza Strefezza.

Un solo risultato a disposizione della Juventus che, dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite, deve assolutamente battere il Lecce allo 'Stadium'.

I salentini, reduci dalla vittoria contro l'Udinese, però hanno a loro volta un disperato bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Attualmente i punti di margine infatti sono solo quattro.

Allegri, per la prima volta in stagione, può contare sull'intera rosa a disposizione eccezion fatta per Kaio Jorge. In attacco dovrebbero rivedersi Di Maria e Vlahovic, Chiesa e Milik pronti dalla panchina. A centrocampo possibile turno di riposo per Rabiot e Locatelli, in quel caso giocheranno Paredes, Fagioli e Miretti. In difesa rientra Bremer con Bonucci e Danilo davanti a Szczensy. Riposa Alex Sandro.

Assenza pesante per Baroni, privo dello squalificato Strefezza che sarà sostituito da Banda nel tridente con Ceesay e Oudin. Per il resto tutto confermato con Baschirotto e Umtiti al centro della difesa, Blin, Hjulmand e Maleh a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LECCE

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Oudin.