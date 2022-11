Probabili formazioni Juventus-Lazio: Di Maria titolare, confermato Cancellieri

I bianconeri ospitano la Lazio nella sfida che chiude il 2022 di Serie A: out Vlahovic e Immobile. Tocca ancora a Milik e Cancellieri. Fuori Lazzari.

Juventus e Lazio chiudono il 2022 di Serie A con la sfida in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium e valida per il 15° turno di campionato. Appena tre punti dividono le due squadre in classifica: biancocelesti avanti a quota 30, insieme al Milan, mentre la squadra di Allegri insegue a 28 e spera di sorpassare i capitolini approfittando dello scontro diretto.

Entrambe le squadre sono reduci da vittoria per 1-0 nel turno infrasettimanale. I bianconeri hanno espugnato il Bentegodi di Verona grazie al goal di Kean, mentre la squadra di Sarri ha superato il Monza in casa con la prima rete in Serie A del classe 2004 Luka Romero.

Tante defezioni per i due allenatori, che dovranno rinunciare a pedine chiave in vista dell'ultimo match dell'anno solare. Dovrebbero farcela Locatelli e Cuadrado nella Juventus di Allegri, che non avrà a disposizione Vlahovic. Di Maria può far coppia con Milik nel 3-5-2. Torna Szczesny tra i pali, mentre a difendere la porta del portiere polacco ci saranno Bremer, Bonucci e Danilo. Squalificato Alex Sandro, espulso contro il Verona.

Nella Lazio, forfait di Immobile alla vigilia. L'attaccante e capitano dei biancocelesti si è fermato nuovamente nella rifinitura e non è partito con il resto della squadra per Torino. Out anche Zaccagni. Scelte quasi obbligate in avanti per Sarri, con Cancellieri in vantaggio su Romero per completare il tridente con Pedro e Felipe Anderson. Out anche Lazzari, con Hysaj nel quartetto di difesa con Romagnoli, Casale e Marusic. In mezzo al campo ci saranno Milinkovic, Cataldi e Vecino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-LAZIO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.