La Juventus affronta la Lazio per i quarti di finale della Coppa Italia: Allegri ancora senza Pogba, ma gioca Vlahovic. Immobile parte in panchina.

La Juventus, reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Monza in campionato, affronta la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia in gara unica.

Nel turno precedente i bianconeri hanno eliminato proprio il Monza, mentre la squadra di Sarri ha battuto il Bologna per 1-0.

Allegri ritrova Cuadrado e Chiesa, entrambi convocati, ma perde di nuovo Pogba per un fastidio muscolare e non può ancora contare su Bonucci.

In difesa si rivedrà Alex Sandro insieme ai connazionali Danilo e Bremer. In porta tocca a Perin. Sulle fasce Cuadrado e Kostic, in mezzo al campo rientra Locatelli con Rabiot e Fagioli.

Chiesa dovrebbe partire dalla panchina, mentre torna tra i titolari Vlahovic anche a causa dell'infortunio occorso a Milik: con lui giocherà Federico Chiesa.

Rispetto alla gara di campionato pareggiata contro la Fiorentina l'unica novità nella Lazio sarà Lazzari per Marusic con Hysaj a sinistra, al centro della difesa ancora Casale e Romagnoli. Regia affidata a Cataldi, affiancato da Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Immobile, recuperato, va in panchina: il tridente è formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.