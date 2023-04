Semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve ed Inter: Allegri rilancia Di Maria, nerazzurri con Handanovic, Asllani, Bellanova e Dzeko-Lautaro.

Juventus e Inter stanno vivendo due momenti molto diversi: i bianconeri stanno tenendo un ottimo ruolino di marcia in Serie A e, nonostante i 15 punti di penalizzazione, rimangono in corsa per le Coppe, mentre l'Inter è reduce dalla terza sconfitta consecutiva, subita questa volta in casa contro la Fiorentina. Per questo la semifinale di andata di Coppa Italia è importante per entrambe.

La Juventus ritrova giocatori tenuti a riposo nella partita vinta con il Verona grazie al goal di Kean, su tutti Vlahovic e Di Maria, che dovrebbero partire titolari in attacco: alle loro spalle, un centrocampo a 5 con Cuadrado e Kostic sulle fasce e con Locatelli, Rabiot e Fagioli a impostare. Tra i pali torna il portiere di coppa, Mattia Perin.

L'Inter fa un piccolo turnover anche in vista dei prossimi impegni, tra campionato e Champions, che la squadra di Inzaghi non può sottovalutare: in porta rientra Handanovic, che per una volta sostituirà Onana, sulle fasce spazio a Dimarco e Bellanova, con il solito Lautaro Martinez in avanti, affiancato stavolta da Edin Dzeko. Si tratta di un 'ritorno alle origini' per l'Inter, dopo che contro la Fiorentina avevano giocato Correa e Lukaku nel tandem offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cuadrado; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Bellanova; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S.Inzaghi.