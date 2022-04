Probabili formazioni Juventus-Inter: Dybala scalpita, riecco Brozovic

L'Italia si ferma per l'incontro più atteso del mese e della primavera: Juventus contro Inter, il Derby d'Italia. I bianconeri sono ancora distanti dalla vetta occupata dal Milan, ma proveranno a lottare per lo Scudetto fino a quando la matematica lo consentirà. Di fronte un team nerazzurro che non può più sbagliare per potersi riconfermare sul tetto della Serie A.

Prima della sosta la Juventus ha ottenuto l'ennesima vittoria utile ad avvicinare le squadre di testa, mentre l'Inter si è fermata contro la Fiorentina, registrandosi così un solo successo negli ultimi cinque incontri. Allegri si trova così a -1 da Inzaghi, che deve però recuperare la famosa gara contro il Bologna.

Inter e Juventus si sono incontrate lo scorso gennaio per assegnare il primo trofeo della stagione 2021/2022, ovvero la Supercoppa Italiana: ad avere la meglio è stata l'Inter di Inzaghi, che da allora ha però perso terreno in campionato, venendo anche eliminata dalla Champions (al pari dei bianconeri).

Allegri conferma Vlahovic, mentre al suo fianco dovrebbe vedersi Dybala e non Morata. A centrocampo torna Zakaria, che completerà il reparto insieme a Locatelli, Rabiot e Cuadrado, quest'ultimi due a presidiare le fasce. Sczesny tra i pali, con Danilo, De Ligt, Chiellini ed Alex Sandro in difesa.

Dall'altra parte è convocato De Vrij, ma al suo posto giocherà D'Ambrosio: insieme a lui i titolarissimi Bastoni e Skriniar, con Handanovic in porta. Dzeko e Lautaro Martinez coppia offensiva, in mezzo riecco Brozovic insieme a Calhanoglu e Barella. Sugli esterni dovrebbero vedersi Perisic e Darmian, con Dumfries in panchina.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.