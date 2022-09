Seconda gara di Champions League per la Juventus di Allegri. I bianconeri affrontano allo Stadium il Benfica, out Locatelli e Rabiot.

Reduce dal pari contro la Salernitana e la sconfitta contro il PSG, la Juventus non può sbagliare nella sfida dello Stadium contro il Benfica. Per Alllegri si tratta di una sfida importante, ma non decisiva, secondo quanto evidenziato in conferenza: i tre punti appaioni però fondamentali.

La squadra lusitana ha infatti avuto la meglio facilmente sul Maccabi Haifa ed ora punta a stare al passo del PSG. La Juventus affronterà il Benfica, per poi sfidare il Monza e dunque andare a riposo per la pausa delle Nazionali prevista a fine settembre.

Allegri deve rinunciare a Locatelli e Rabiot oltre ai soliti infortunati Pogba, Kaio Jorge e Chiesa. In avanti giocherà Milik insieme a Vlahovic, con Cuadrado e Kostic esterni di centrocampo.

Perin in porta, difeso da Bonucci, Bremer e Danilo. Gli interni di centrocampo saranno McKennie, Paredes e Miretti. Di Maria è convocato, ma partirà dalla panchina.

Schmidt disegna il Benfica con Ramos come unica punta, alle sue spalle Neres-Rafa Silva-Joao Mario. In mezzo Florentino Luis con Fernandes. Al centro della difesa Antonio Silva e Otamendi, con Vlachodimos tra i pali. Sulle fasce Gilberto e Grimaldo.

JUVENTUS-BENFICA, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.