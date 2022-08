Probabili formazioni Juventus-Atletico Madrid: Vlahovic a guidare l'attacco

La Juventus affronta l'Atletico in amichevole: Allegri punta su Fagioli in mediana, mentre Vlahovic guida l'attacco con Kean e Di Maria.

Ultimo test amichevole per la Juventus, prima dell'inizio del campionato che vedrà i bianconeri debuttare contro il Sassuolo. La squadra di Allegri affronterà l'Atletico Madrid.

La sfida inizialmente era in programma questa sera alle 20.45, al Bloomfield Stadium di Tel Aviv. In un secondo momento, considerando la situazione legata alle tensioni tra Israele e Gaza, Comtec Group (organizzatore dell'evento) e i due club hanno preso atto che non c'erano le condizioni per giocare.

Il match però non è stato del tutto cancellato, visto che andrà comunque in scena nella giornata di oggi ma alla Continassa e a porte chiuse.

Nel 4-3-3 della Juventus dovrebbe trovare spazio Fagioli, in una linea mediana completata da Zakaria e Locatelli. Titolare fin dall'inizio il nuovo arrivato Bremer, mentre in avanti Vlahovic verrà affiancato da Kean e Di Maria.

Simeone non può contare su Oblak, Gimenez, De Paul e Felipe. In attacco con Griezmann ci sarà Morata, appena tornato dopo l'esperienza alla Juve e con un futuro che potrebbe ancora tingersi di bianconero.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATLETICO MADRID

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri.

ATLETICO MADRID (4-3-1-2): Grbic; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Lemar, Koke, Saul; Correa; Griezmann, Morata. All. Simeone.