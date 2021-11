Entrambe reduci dagli impegni in Champions League, Juventus e Atalanta tornano a concentrarsi sul campionato sapendo che ad attenderle c’è un importante scontro diretto.

In palio ci sono punti per l’alta classifica e se i bianconeri arrivano al confronto casalingo forti delle due vittorie consecutive conseguite nel torneo, gli orobici sono in serie positiva dallo scorso 17 ottobre e quindi da sette partite.

Per l’occasione, Massimiliano Allegri schiererà la Juventus con un 4-4-2 nel quale saranno Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Pellegrini a comporre la linea difensiva davanti a Szczesny.

McKennie e Locatelli formeranno la coppia di mediana, mentre Chiesa e Rabiot si sistemeranno sugli esterni. In attacco ci saranno Dybala e Morata.

Gian Piero Gasperini si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale saranno Toloi, Palomino e Djimsiti a completare il pacchetto difensivo davanti a Musso.

Zappacosta e Maehle presidieranno gli esterni, mentre nel cuore del centrocampo ci sarà Freuler con de Roon. In attacco Zapata agirà da unica punta con Muriel e Pessina a supporto.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Pessina, Muriel; Zapata.