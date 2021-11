Juventus-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Atalanta

Juventus-Atalanta Data: 27-11-2021

27-11-2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus ospita l'Atalanta nella partita clou del 14° turno di Serie A.

I bianconeri si rituffano in campionato per provare a dimenticare il clamoroso tonfo di Champions per mano del Chelsea.

La formazione guidata da Massimiliano Allegri è reduce da due vittorie consecutive maturate prima e subito dopo la sosta contro Fiorentina e Lazio: sei punti che hanno permesso al club zebrato di salire a quota 21 punti, a -4 dal quarto posto occupato proprio dalla Dea.

A Torino, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini - protagonisti del pirotecnico 3-3 sul campo dello Young Boys - vanno alla caccia di punti pesanti per blindare il quarto posto ma anche per accorciare il gap dalle prime tre che ora è di sette punti.

Gli orobici non perdono da sei partite, nelle quali hanno inanellato quattro vittorie e due pareggi: nell'ultimo impegno casalingo Zapata e compagni hanno regolato lo Spezia con un netto 5-2.

Per quanto riguarda i precedenti, nella passata stagione, a Torino, Juve e Atalanta si sono divise la posta in palio grazie alle reti di Chiesa e Freuler.

L'ultima vittoria bianconera risale alla stagione 2017-2018. In panchina c'era ancora Allegri e nel 2-0 bianconero ci fu gloria per Higuain e Matuidi.

L'ultimo trionfo atalantino in terra sabauda, invece, risale al 22 gennaio 1989 con Caniggia a firmare il blitz esterno della Dea

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-ATALANTA

Juventus-Atalanta è in programma sabato 27 novembre all'Allian Stadium di Torino. Il match inizierà alle ore 18.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ATALANTA IN TV

La sfida tra Juve e Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Una volta sottoscritto l'abbonamento vi basterà scaricare l'app su una smart tv compatibile. Oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa attraverso i dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

JUVENTUS-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming, collegandosi al portale di riferimento attraverso pc o notebook, oppure scaricando l'app su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

il racconto di Juventus-Atalanta per DAZN sarà affidato alla voce di Stefano Borghi, coadiuvato in telecronaca da Massimo Ambrosini.

I lettori di Goal potranno rimanere aggiornati su tutto ciò che succede all'Allianz Stadium di Torino grazie alla consueta diretta testuale che trovere collegandovi con il portale: dalla lettura delle formazioni, passando per la cronaca del match, sino alle interviste post gara.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata.