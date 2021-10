Italia e Svezia Under 21 contro nelle qualificazioni agli Europei di categoria: Udogie terzino sinistro, Tonali interno, Lucca guida l'attacco.

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Ct. Nicolato.

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. Ct. Asbaghi.

All'U-Power Stadium di Monza va in scena il big match del girone F riservato alle qualificazioni per gli Europei del 2023 dedicato alle selezioni Under 21. Nell'impianto brianzolo, l'Italia del Ct Paolo Nicolato ospita la Svezia, attuale capoclassifica del raggruppamento.

Azzurrini con Lucca al centro dell'attacco nel tridente completato da Colombo e Vignato, Tonali fa la mezzala lasciando la regia a Salvatore Esposito, in difesa Udogie terzino sinistro.

Scandinavi guidati dal tandem offensivo Sarr-Hajal, con Nygren ed Elanga esterni alti.