Italia-Svezia Under 21 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Svezia si sfidano nella fase a gironi di qualificazione a Euro 2023. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

ITALIA-SVEZIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Svezia Under 21

Italia-Svezia Under 21 Data: 12-10-2021

12-10-2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Rai Due

Rai Due Streaming: Rai Sport, Rai Play

L'Italia Under 21 affronta i pari età della Svezia nella quarta giornata della fase a gironi di qualificazione che conducono verso il tabellone principale di Euro 2023.

Gli Azzurrini, guidati dal Ct Nicolato, sono reduci dalla vittoria per 1-2 contro la Bosnia, terzo successo in 3 gare, ma con qualche brivido di troppo: decisivi, a Zenica, Okoli e Vignato, nel primo tempo, ma più in generale una buona prova per tutti i ragazzi in campo.

Di fronte ci sarà la Svezia di Asbaghi chiamata alla trasferta nel Belpaese dopo il match interno contro il Montenegro conclusosi con il risultato di 3-1: a Helsingborg svedesi avanti per 3-0 grazie alle reti di Hajal, Gigovic e Elanga e che hanno subito il goal montenegrino all'82' con Sijaric.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Italia-Svezia Under 21: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ITALIA-SVEZIA UNDER 21

Italia-Svezia Under 21 si giocherà martedì 12 ottobre all'U-Power Stadium di Monza. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17.30.

Italia-Svezia Under 21, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, sarà trasmessa in diretta tv sulla Rai, che detiene i diritti delle partite degli azzurrini. Il match, in particolare, sarà visibile su Rai Due.

Italia-Svezia Under 21 sarà visibile anche in diretta streaming grazie alla Rai, o attraverso il sito di Rai Sport o grazie a Rai Play: in questo caso sarà sufficiente accedere all'apposito sito oppure scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

Nicolato potrebbe confermare il 4-3-3, ma da valutare sono le condizioni di Ricci, uscito anzitempo a Zenica: in porta andrà nuovamente Turati, decisivo contro la Bosnia nel finale, con Bellanova, Lovato, Okoli e Calafiori in difesa. A centrocampo Tonali Esposito e Rovella dovrebbero essere i prescelti per una maglia da titolare, mentre in avanti Piccoli dovrebbe dare il cambio a Lucca, in gran forma, ma non troppo preciso nella scorsa gara, con Colombo e Vignato.

Asbaghi potrebbe confermare in blocco il 4-4-2 visto contro il Montenegro: in porta andrà Brolin, con Holm, Tolinsson, Vagic e Kahl. in mediana andranno Nygren, Gigovic, autore di una rete, Hussein e Elanga, andato in goal nell'ultima gara. In avanti, invece, spazio a Sarr e all'autore del momentaneo vantaggio contro il Montenegro, Hajal.

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Tonali, Sal. Esposito, Rovella; Colombo, Piccoli, Vignato. All. Nicolato

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. All. Asbaghi