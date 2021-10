Probabili formazioni Italia-Spagna: Insigne 'falso nueve'

Solo una tra Italia e Spagna volerà in finale di Nations League: Insigne al centro dell'attacco azzurro, Luis Enrique punta su Ferran Torres.

Ecco, ci risiamo. Italia e Spagna di nuovo a duello, di nuovo in una semifinale. Lo scorso 6 luglio gli azzurri ebbero la meglio ai rigori e conquistarono la finalissima di Euro 2020 e ora, a tre mesi esatti di distanza, lo stesso confronto è pronto a ripetersi, ma in Nations League.

Rispetto al match disputato a Wembley, Roberto Mancini deve fare i conti con l'emergenza che ha colpito il reparto avanzato: un tema trattato ampiamente anche nella conferenza stampa della vigilia , viste le assenze certe degli infortunati Belotti e Immobile.

L'Italia ha Kean e Raspadori come prime punte, ma sembra proprio che l'indiscrezione delle ultime ore sarà confermata: Insigne nel ruolo di attaccante centrale, il 'falso nueve' tanto caro agli spagnoli, supportato da Chiesa e Lorenzo Pellegrini sui lati del tridente.

Jorginho al suo solito posto in cabina di regia, assistito dalle mezzali Barella e Verratti. Bonucci e Chiellini a comporre la coppia juventina dei centrali difensivi, con Di Lorenzo ed Emerson ad agire da terzini. In porta Donnarumma, al ritorno a San Siro per la prima volta dopo l'approdo al PSG. Panchina per Dimarco, fresco di prima convocazione in Nazionale maggiore.

A livello di defezioni, nemmeno Luis Enrique se la passa benissimo: attacco dal volto nuovo con Sarabia e Oyarzabal a supporto di Ferran Torres, considerati i forfait obbligati di Morata e Gerard Moreno. Koke e Merino scudieri di Busquets in mediana. Dietro spazio ad Azpilicueta e Reguilon sulle fasce, con Laporte e Pau Torres in posizione centrale a protezione dei pali di Unai Simon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. Ct. Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon; Koke, Busquets, Merino; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. Ct. Luis Enrique