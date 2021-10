Italia e Spagna si ritrovano ancora una volta in semifinale, ma di Nations League: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Poco meno di tre mesi dopo, Italia e Spagna si ritrovano ancora una volta in semifinale, ma questa volta si tratta di Nations League. La formazione di Roberto Mancini e quella di Luis Enrique si sfideranno per l'accesso in finale: chi passa trova la vincente di Belgio-Francia, l'altra semifinale.

L'ultimo precedente tra Italia e Spagna è proprio quello di Wembley, che ha regalato agli azzurri la finalissima degli ultimi Europei: 1-1 al termine dei 90 e poi dei 120 minuti, con reti di Chiesa e Morata, e poi trionfo dell'Italia ai calci di rigore grazie alla trasformazione decisiva di Jorginho.

Italia e Spagna, ma anche Belgio e Francia, si giocheranno la seconda edizione della Nations League: la prima, disputata due anni fa, ha visto trionfare il Portogallo grazie al successo in finale contro l'Olanda.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-SPAGNA

Italia-Spagna, prima semifinale della Nations League 2020/2021, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella serata di mercoledì 6 ottobre 2021. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-SPAGNA IN TV E STREAMING

Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva dalla Rai, e in particolare da Rai Uno. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

La gara tra Italia e Spagna sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Rai Sport oppure grazie a Rai Play, l'applicazione attraverso la quale si possono assistere ai programmi Rai.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SPAGNA

Italia senza Immobile, vittima di un problema muscolare in Europa League e costretto al forfait, ma anche senza Belotti: sarà così Raspadori a giocare da punta centrale del tridente assieme a Chiesa e Insigne. Out anche Florenzi. Il resto della formazione ricalcherà in pieno quello che ha trionfato agli Europei.

Spagna senza un nove vero, in quanto sia Morata che Gerard Moreno sono infortunati e non sono stati convocati. Davanti dovrebbe dunque toccare a Oyarzabal, Ferran Torres e a uno tra Yeremi Pino e Sarabia. Anche Jordi Alba e Pedri hanno dato forfait: dentro uno tra Reguilon e Marcos Alonso sulla sinistra e Marcos Llorente a centrocampo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Raspadori, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Reguilon; Marcos Llorente, Busquets, Koke; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia.