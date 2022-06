Probabili formazioni Italia-Irlanda Under 21: Miretti in cabina di regia

All'Italia Under 21 basta non perdere contro i pari età dell'Irlanda per qualificarsi agli Europei di categoria in programma tra un anno.

Percorso fin qui quasi netto, mai macchiato da una sconfitta con sei vittorie e tre pareggi all'attivo: l'Italia Under 21 è a un passo dall'obiettivo che si chiama Europei di categoria, in programma il prossimo anno in Romania e Georgia.

Reduci dal punto racimolato in Svezia, gli azzurrini guidano il Gruppo F di qualificazione con 21 punti, due in più rispetto all'Irlanda, proprio l'avversaria odierna allo stadio 'Cino e Lillo Del Duca' di Ascoli (calcio d'inizio alle 17:30): per i ragazzi di Nicolato sono due i risultati a disposizione, ossia la vittoria o il pareggio, utili per festeggiare la qualificazione in questa ultima giornata.

Gli irlandesi sono sicuri quantomeno di partecipare al playoff come secondi classificati, un traguardo già storico di suo che diverrebbe qualcosa di più in caso di blitz contro l'Italia, che nel match d'andata del 12 novembre aveva esultato grazie a Lucca e Cancellieri.

Nicolato intenzionato a schierare il tridente offensivo composto da Pellegri al centro e da Cambiaghi e Vignato sulle fasce. Centrocampo a tre con Ricci e Rovella mezzali ai lati del regista Miretti, confermato dal primo minuto. Cambiaso e Parisi i due terzini, Pirola e Okoli i centrali difensivi davanti alla porta di Plizzari.

3-4-2-1 per l'Irlanda: Smallbone e Noss i trequartisti alle spalle dell'unica punta Kayode. Titolare a sinistra Wright, miglior marcatore della squadra con 4 reti segnate.

ITALIA (4-3-3): Plizzari; Cambiaso, Pirola, Okoli, Parisi; Ricci, Miretti, Rovella; Cambiaghi, Pellegri, Vignato.

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O’Brien, McGuinness, Bagan; O'Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Noss; Kayode.