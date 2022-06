Italia-Irlanda Under 21 dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Under 21 di Nicolato si gioca il pass per Euro 2023 ospitando l'Irlanda: dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

ITALIA-IRLANDA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Irlanda Under 21

Italia-Irlanda Under 21 Data: 14-06-2022

14-06-2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Rai 2

Streaming: Rai Play

L'Italia Under 21 si gioca l'accesso alla fase finale degli Europei di categoria ospitando l'Irlanda. Con un pareggio, la nostra Nazionale sarebbe qualificata.

Il goal di Rovella ha consentito agli Azzurrini di strappare un punto in casa della Svezia e di mantenere la vetta del girone con due lunghezze di vantaggio proprio sull'Irlanda del ct Crawford.

La selezione irlandese vive una momento di forma smagliante, impreziosito da quattro vittorie consecutive. Per ripescare l'ultimo ko di Kerrigan e compagni bisogna risalire alla gara d'andata, conclusasi con il successo italiano per 2-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Italia-Irlanda Under 21: dagli aggiornamenti relativi alle fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta e .

ORARIO ITALIA-IRLANDA UNDER 21

Italia-Irlanda Under 21 si giocherà martedì 14 giugno 2022 allo Stadio 'Del Duca' di Ascoli Piceno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17.30.

DOVE VEDERE ITALIA-IRLANDA UNDER 21 IN TV

La sfida valevole per le qualificazioni alla fase finale degli Europei Under 21 verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2.

ITALIA-IRLANDA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING

Attraverso il servizio gratuito di Rai Play sarà possibile seguire la partita in diretta streaming: basterà scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc e notebook.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Italia-Irlanda sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale della partita

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-IRLANDA UNDER 21

ITALIA (4-3-3): Plizzari; Cambiaso, Viti, Okoli, Parisi; Ricci, Miretti, Rovella; Colombo, Pellegri, Vignato.

IRLANDA (4-4-2): Maher; O’Connor, McGuinness, Cashin, Adaramola; Smallbone, Nosa, Coventry, Wright; Kayode, Kerrigan.