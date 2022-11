Probabili formazioni Italia-Germania Under 21: Colombo riferimento offensivo

Ultimo match dell'anno per la Under 21 contro i tedeschi: Colombo guida l'attacco, Cancellieri e Vignato a rimorchio. Germania con Samardzic e Thiaw.

L'Italia Under 21 chiude il proprio 2022 sfidando i pari età della Germania in un test amichevole al 'Del Conero' di Ancona.

Il ct Paolo Nicolato - che il prossimo giugno guiderà gli azzurrini agli Europei di categoria - vuole sfruttare l'ultima gara dell'anno per consolidare le certezze maturate lungo il percorso di qualificazione.

Italia che dovrebbe scendere in campo sulle note del 3-4-2-1 con Colombo riferimento offensivo, sorretto da Cancellieri e Vignato. A centrocampo sarà Salvatore Esposito ad agire al fianco di Rovella, mentre le fasce saranno presidio di Bellanova e Quagliata. Tra i pali ci sarà invece Carnesecchi, schermato dalla difesa a tre composta da Pirola, Cittadini e Ruggeri.

Sul versante opposto, Antonio Di Salvo opta per il 4-2-3-1 dove a guidare l'attacco ci sarà Khadra. Sulla trequarti agiranno Thielmann, Nmecha e Samardzic, gioiello dell'Udinese. In mediana, lavoro sulle spalle di Stiller e Krauss. In difesa c'è il milanista Thiaw, affiancato da Bauer. I terzini saranno Fischer e Katterbach. In porta tocca a Mantl.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-GERMANIA UNDER 21

ITALIA (3-4-2-1): Carnesecchi; Pirola, Cittadini, Ruggeri; Bellanova, Rovella, Sa. Esposito, Quagliata; Cancellieri, Vignato; Colombo.

GERMANIA (4-2-3-1): Mantl; Fischer, Bauer, Thiaw, Katterbach; Stiller, Krauss; Thielmann, Nmecha, Samardzic; Khadra.