Italia e Belgio si affrontano a Torino nella finale che mette in palio il terzo posto nella Nations League.

Assorbita la sconfitta patita a San Siro contro la Spagna, l’Italia torna subito in campo per affrontare il Belgio nella finale per il terzo posto di Nations League.

Roberto Mancini, rispetto alla gara contro gli iberici, proporrà qualche novità di formazione. In difesa, davanti a Donnarumma, saranno Acerbi e Bastoni a formare la coppia centrale di una linea che sarà completata sugli esterni da Di Lorenzo e Emerson.

Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, con Pellegrini e Locatelli che si sistemeranno ai suoi lati, mentre in attacco sarà Raspadori il perno centrale di un tridente completato da Berardi e Chiesa.

Martinez risponderà con un 3-4-2-1 nel quale non ci saranno Lukaku ed Eden Hazard (entrambi fermati da problemi muscolari).

Alderweireld, Boyata e Vergonghen completeranno il terzetto difensivo davanti a Courtois, mentre a centrocampo Vanaken e Witsel si sistemeranno in mediana, con Saelemaekers e Carrasco chiamati a presidiare gli esterni.

In avanti, Batshuayi agirà da unica punta supportato da De Bruyne e Trossard.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-BELGIO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Batshuayi. All. Martinez