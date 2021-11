Probabili formazioni Irlanda del Nord-Italia: dentro Berardi, azzurri col falso 9

Il grande giorno è arrivato. Dopo il pareggio di venerdì contro la Svizzera, l'Italia si gioca in Irlanda del Nord, a Belfast, il passaggio diretto ai Mondiali in programma in Qatar il prossimo anno, senza passare per la trappola dei playoff. Con un piccolo vantaggio sugli elvetici, appaiati in classifica, ma anche col timore di mancare per la seconda volta consecutiva la qualificazione.

L'Italia deve vincere senza permettersi alcun tipo di calcolo, perché in contemporanea la Svizzera affronterà in casa la Bulgaria. La differenza reti, il primo criterio in caso di arrivo a pari punti, ci sorride leggermente: +11 contro il +9 della Svizzera. Ma le ultime uscite della formazione di Mancini, specialmente quella deludente dell'Olimpico, hanno creato timori impensabili appena qualche settimana fa.

Proprio le difficoltà incontrate contro la Svizzera hanno convinto Mancini a cambiare: fuori Belotti e dentro Berardi, tra i migliori venerdì con tanto di rigore conquistato negli ultimi secondi, per un tridente che, dunque, sarà privo di un vero centravanti.

Confermata la difesa davanti a Donnarumma, con il quartetto formato da Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi ed Emerson. Un cambio a centrocampo: Tonali prenderà il posto di Locatelli. Sarà ancora titolare Barella, costretto a un tour de force nonostante le sue non perfette condizioni fisiche dopo il derby.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Irlanda del Nord è già eliminata, anche se nell'ultimo turno ha battuto per 1-0 la Lituania. Baraclough schiererà la propria formazione con un 3-5-2 che è più che altro un 5-3-2. Dubbio a sinistra tra il rientrante Lewis e Ferguson. In attacco la coppia Magennis-Washington. Partirà dalla panchina, invece, il giovanissimo Dale Taylor, speranza del calcio locale.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD-ITALIA

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.