Italia seconda nel girone? Sarebbe testa di serie ai playoff: regolamento e cosa significa

Il rigore di Jorginho all'ultimo minuto poteva dare due punti essenziali, ma non decisivi, all'Italia di Mancini. La conclusione alta del centrocampista ha però portato la Nazionale azzurra a doversi giocare con più pressioni la qualificazione ai Mondiali, costretta a vincere, e a farlo con più goal rispetto alla Svizzera in caso di successo degli elvetici contro la Bulgaria.

Che sia Italia o sia Svizzera ai playoff, la seconda classificata del raggruppamento C sarà sicuramente testa di serie al momento del sorteggio degli spareggi. Stesso discorso anche per Serbia/Portogallo nel girone A e Serbia/Spagna nel B.

TESTA DI SERIE AI SORTEGGI: COSA SUCCEDE

Considerando il livello delle squadre qualificate ai playoff, cambia poco essere testa di serie o non esserlo in termini di forza delle squadre dall'altra parte dell'urna. Il grande vantaggio per la squadra testa di serie è infatti quello di giocare in casa la semifinale dei playoff.

QUANTE GARE AI PLAYOFF

Diversamente rispetto al passato, con l'inserimento delle migliori squadre di Nations League non qualificate ai playoff tramite i gironi, più Nazionali partecipano agli spareggi. Ragion per cui i turni di playoff sono composti da semifinale e finale, entrambi in gara secca.

Se, come detto, la semifinale vede la squadra testa di serie ospitare la non testa di serie, in finale solamente il sorteggio deciderà chi avrà la fortuna di giocarsi il Mondiale con i propri tifosi, nell proprio paese.

Le dodici squadre classificate ai playoff sono divise in tre settori: A, B e C. Ognuno di questi presenta quattro Nazionali, avversarie tra di loro per i tre posti che valgono i Mondiali.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI PLAYOFF MONDIALI

Per ora l'unica squadra certa di giocare i playoff è la Scozia, riuscita a concludere il proprio girone dietro l'implacabile Danimarca. La formazione britannica è al limite tra essere testa di serie a non esserlo, come le altre colleghe attualmente seconde, ma senza certezza matematica.

Le due squadre qualificate tramite risultato in Nations League non saranno, come da regolamento, teste di serie: queste dovrebbero essere quasi sicuramente Austria e una tra Galles e Repubblica Ceca.