Inter a caccia dei tre punti per la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions League: Gosens e Dzeko dal 1'. Nel Plzen un dubbio per Bilek.

Tre punti per chiudere i giochi con 90 minuti d'anticipo e festeggiare a San Siro la qualificazione agli ottavi di finale. L'Inter di Simone Inzaghi ospita al Meazza il Viktoria Plzen nel match valido per il quinto turno del Gruppo C di Champions League.

I nerazzurri arrivano alla gara in serie positiva in Champions con il successo di Plzen, quello a San Siro contro il Barcellona e il pari al Camp Nou.

Alla Beneamata basterà conquistare i tre punti contro i cechi o fare lo stesso risultato del Barcellona, impegnato in casa contro il Bayern Monaco, per festeggiare con un turno d'anticipo la qualificazione agli ottavi di finale.

Dall'altra parte il Viktoria Plzen si presenta alla gara con un piede e mezzo già fuori. I cechi di Bilek, in testa alla campionato ceco, hanno perso tutte le prime quattro gare finora contro Barcellona, Inter e Bayern Monaco e sono vicinissimi all'eliminazione aritmetica.

Simone Inzaghi recupera Romelu Lukaku, che però partirà dalla panchina e potrebbe entrare a gara in corso e giocare uno spezzone. Con Lautaro ci sarà Edin Dzeko, autore di un goal e un assist alla Doosan Arena a inizio settembre.

Confermati Onana tra i pali e Calhanoglu in regia. Il ballottaggio è a sinistra con Dimarco in vantaggio su Gosens.

Un dubbio anche per Bilek, che deve rinunciare a Kopic e Sykora sulla trequarti e Kliment in attacco. Jirka e Holik si giocano una maglia nel trio con Vlkanova e Mosquera alle spalle di Chory. L'altro ballottaggio è in difesa con Pernica in vantaggio su Tijani.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VIKTORIA PLZEN

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Holik, Vlkanova, Mosquera; Chory. All. Bilek.