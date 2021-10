I nerazzurri di Inzaghi ospitano l'Udinese di Gotti a San Siro: Calhanoglu a centrocampo, dall'altra parte spazio per Beto.

La sconfitta contro la Lazio è ormai alle spalle per l 'Inter di Inzaghi. Vittoriosa, tra le polemiche, contro l'Empoli, la formazione nerazzurra ospita ora a San Siro l'Udinese , così da provare ad avvicinarsi alla vetta, occupata attualmente da Napoli e Milan.

Quattro pareggi consecutivi per l'Udinese, che deve fare i conti con un periodo non esaltante: l'utlimo successo dei friulani è ormai datato terza giornata, con il successo in trasferta in casa dello Spezia. Al Meazza conferma per i nerazzurri o svolta per i bianconeri.

Inzaghi si affida al consueto 3-5-2, puntando su Correa e Dzeko in avanti. In porta Handanovic, con retroguardia a tre formata da Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Dumfries e Perisic esterni, in mezzo Vidal, Brozovic e Calhanoglu.

Success al fianco di Beto nell'Udinese per Gotti, 3-5-2 in cui Silvestri sarà difeso da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo giocano Makengo, Walace e Pereyra come interni, mentre sulle fasce agiranno Stryger Larsen da una parte e Udogie dall'altra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto.