Occasione ghiotta per l'Inter che nel turno infrasettimanale ospita lo Spezia, attualmente quart'ultimo con soli 11 punti raccolti nelle prime quattordici giornate di campionato.

I nerazzurri sono reduci dalle convincenti vittorie ottenute contro Napoli e Venezia che gli hanno permesso di accorciare sulla vetta della classifica, ora distante solo quattro punti.

Simone Inzaghi però deve fare i conti con le assenze di De Vrij e Darmian, che verranno sostituiti rispettivamente da Dimarco e Dumfries.

Al centro della difesa quindi giocherà Bastoni, in mezzo al campo invece possibile occasione per Vidal che fa rifiatare Barella. In attacco riposo per Dzeko, al suo posto ci sarà Correa accanto a Lautaro Martinez. Sanchez ancora ko.

Thiago Motta recupera Gyasi, che ha scontato il turno di squalifica, nel tridente insieme a lui Verde e Nzola. Erlic guida la difesa, mentre Ferrer è in ballottaggio con Amian per il ruolo di terzino destro con Reca sulla sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.