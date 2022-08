Probabili formazioni Inter-Spezia: Bastoni, Dumfries e Dimarco titolari

I nerazzurri ricevono la squadra di Gotti, anch'essa vincente all'esordio: in difesa torna tra i titolari Bastoni, sulle fasce Dumfries e Dimarco.

Archiviato il successo in extremis contro il Lecce, l'Inter cerca il bis in campionato debuttando in casa contro lo Spezia. Simone Inzaghi sembra intenzionato a confermare dieci undicesimi della squadra che ha colto i tre punti al 'Via del Mare': nel pacchetto difensivo a tre torna Bastoni, chiamato ad agire sul centro sinistra in compagnia di Skriniar e De Vrij.

A centrocampo non ci sono novità con Brozovic in regia affiancato da Barella e Calhanoglu. Cambiano, invece, le fasce con Dimarco al posto di Gosens sulla sinistra, mentre a destra torna dall'inizio anche Dumfries, match winner in Salento, a discapito di Darmian. In avanti conferma piena per la coppia Lautaro Martinez-Lukaku. In porta Handanovic.

Modulo a specchio anche per i liguri, con Gotti che affida l'attacco al tandem Strelec-Zola. A centrocampo Agudelo, Bourabia e Bastoni con Gyasi e Reca sulle fasce. In difesa Kiwior, Caldara e Nikolaou a protezione di Dragowski.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.