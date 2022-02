Pareggio col Napoli in campionato, sconfitta col Liverpool in Champions League. L'ultima settimana dell'Inter non è stata esattamente da sogno ecco perchè i nerazzurri, che hanno perso la vetta della classifica a favore del Milan anche se con una partita in meno rispetto ai rossoneri, vogliono assolutamente ripartire in casa contro il Sassuolo.

Simone Inzaghi deve però fare a meno di due titolarissimi come Bastoni e Brozovic, entrambi squalificati, che verranno sostituiti da Dimarco in difesa e Gagliardini a centrocampo, dove Barella agirà da regista. In attacco dal primo minuto Alexis Sanchez, che farà rifiatare Dzeko.

Problemi di formazione anche per Dionisi, privo dello squalificato Ferrari: al centro della difesa giocheranno Ayhan e Chiriches. In mezzo al campo Frattesi, Maxime Lopez e Traore. Confermatissimo il tridente tutto italiano formato da Berardi, Scamacca e Raspadori.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Ruan, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.