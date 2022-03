Probabili formazioni Inter-Salernitana: occasione per Ranocchia e Gagliardini

L'Inter inaugura il 28° turno del campionato di Serie A ospitando la Salernitana a San Siro.

I nerazzurri - che non vincono da quattro partite - cercano i tre punti per tornare provvisoriamente in vetta al campionato: per quanto riguarda la formazione le novità saranno gli innesti di Ranocchia nel pacchetto difensivo e di Gagliardini a centrocampo. Il primo completerà il reparto insieme a Skriniar e Bastoni, davanti alla porta di Handanovic, mentre il secondo agirà in linea mediana con Barella e Brozovic. Sulle fasce giocheranno Dumfries a destra e Darmian schierato a sinistra: attacco sulle spalle di Dzeko e Lautaro Martinez.

L'articolo prosegue qui sotto

A cacci di importanti punti salvezza, invece, c'è la Salernitana di Nicola in campo con il 4-2-3-1: il riferimento avanzato sarà ancora Djuric, assistito dal tridente Verdi-Bonazzoli-Kastanos. A centrocampo operazioni affidate a Lassana Coulibaly e ad Ederson. In difesa, linea a quattro a protezione di Sepe: Dragusin-Fazio la coppia centrale, Mazzocchi e Ranieri i terzini.

PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All. Nicola.