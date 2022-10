Dopo il successo contro il Sassuolo e il pari di Barcellona, l'Inter vuole dare continuità: di fronte c'è l'ostica Salernitana di Nicola.

Dopo la prova di Champions League contro il Barcellona, che sembra avvicinare i nerazzurri agli ottavi di finale, la squadra di Inzaghi torna di scena in campionato per la decima giornata di Serie A: a San Siro arriva la Salernitana di Nicola.

I campani sono reduci dalla vittoria di misura contro il Verona e in generale hanno dimostrato di poter dire la propria contro chiunque: una sfida insidiosa per l'Inter, a caccia di punti per avvicinare il Napoli in classifica.

Nessun pareggio nei sei precedenti in Serie A tra Inter e Salernitana: quattro successi dei nerazzurri (inclusi gli unici due giocati nel nuovo millennio) e due campani.

Nel nono turno l'Inter ha superato di misura il Sassuolo grazie a Dzeko, nuovamente titolare: al suo fianco ci sarà Lautaro Martinez.

Dimarco e Dumfries esterni, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo. Onana sarà confermato dopo la Champions, con Skriniar, De Vrij e Acerbi in difesa.

Nicola con Sepe in porta, mentre Bronn, Daniliuc e Gyomber saranno i centrali. Candreva e Mazzocchi sulle fasce, al centro Coulibaly, Kastanos e Vilhena. Dia e Piatek di punta.

INTER-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.