Probabili formazioni Inter-Roma: De Vrij in vantaggio su Acerbi, Dybala recuperato

Reduci da una sconfitta, Inter e Roma si affrontano nel tardo pomeriggio di San Siro: sfida contro il suo passato per lo squalificato Mourinho.

Si sono congedate dal campionato con una sconfitta a testa, già messa da parte sul piano psicologico: storicamente la sfida tra Inter e Roma significa spettacolo assicurato, ciò che gli appassionati si augurano per questo secondo anticipo dell'ottavo turno di Serie A.

Tredici i punti dei giallorossi, uno in più rispetto all'Inter che ha già perso tre volte nelle prime sette uscite: appuntamento da non fallire per Simone Inzaghi, così come il grande ex José Mourinho, che però non potrà sedersi in panchina a San Siro in virtù della squalifica.

Il grande dubbio della vigilia era relativo alle condizioni di Dybala, recuperato e partito regolarmente con la squadra in direzione Milano: la 'Joya' si candida ad un posto da titolare con Zaniolo per supportare Abraham. Zalewski e Spinazzola gli esterni, con Pellegrini (in vantaggio su Matic) e Cristante a comporre il duo dei centrali in mediana. Mancini, Smalling e Ibañez a protezione della porta di Rui Patricio.

Inzaghi non recupera Lukaku: Dzeko partner di Lautaro, panchina per Correa. Scelta obbligata in mezzo al campo per la sostituzione dell'infortunato (e squalificato) Brozovic: fiducia ad Asllani, alla prima da titolare. Calhanoglu torna a disposizione, Dimarco dovrebbe spuntarla a sinistra su Darmian e Gosens. De Vrij in leggero vantaggio su Acerbi, Handanovic preferito a Onana tra i pali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.