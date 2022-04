Probabili formazioni Inter-Roma: torna Dzeko, Cristante ko

A poche giornate dalla fine, ogni partita può essere considerata una finale a prescindere dagli obiettivi in palio: quelli di Inter e Roma sono rispettivamente lo Scudetto e un posto in Europa, coi giallorossi che nello specifico sognano ancora il quarto posto e la conseguente Champions League.

Per i campioni d'Italia in carica è ben chiara la voglia di conquistare il 20° titolo e la seconda stella: la lotta tutta milanese col Milan parla - per ora - di primato rossonero con due punti di vantaggio, anche se Handanovic e compagni dovranno recuperare la partita col Bologna il 27 aprile.

Roma quinta a cinque lunghezze dalla Juventus, distacco non abissale ma comunque importante: un successo a San Siro rilancerebbe in maniera decisiva le ambizioni della truppa di Mourinho, che tra qualche giorno sarà impegnata anche nella semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester.

Inzaghi ha a disposizione tutti tranne Vidal, vittima di una distorsione alla caviglia rimediata nel derby di Coppa Italia: Dumfries pronto a riprendersi il posto da titolare sulla fascia destra così come Dzeko, partner di Lautaro in attacco. Panchina per Correa, autore di un assist martedì sera proprio per il 'Toro'. Davanti ad Handanovic la difesa tipo: nessun problema per Bastoni, colpito dai crampi nel finale del derby.

Mourinho senza Fuzato e Zaniolo, entrambi assenti per squalifica: Pellegrini trequartista assieme a Mkhitaryan per sostenere la punta Abraham, migliore marcatore stagionale della 'Lupa'. Karsdorp e Zalewski sugli esterni, Sergio Oliveira-Veretout coppia di centrocampo. Mancini, Smalling e Ibañez a comporre il trio di difesa davanti alla porta di Rui Patricio. Assente per infortunio Cristante che non è partito per Milano con la squadra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.