Iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tante novità nei nerazzurri con De Vrij, Gosens e Correa dall'inizio. Nel Parma può toccare a Buffon.

Si apre a San Siro il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. I campioni in carica dell’Inter ospitano il Parma e vogliono archiviare subito il beffardo pari di Monza con la rimonta dei brianzoli arrivata in pieno recupero.

Di fronte la formazione ducale, nobile decaduta e attualmente sesta forza del campionato di Serie B, che affronta il terzo turno dopo aver eliminato in questa edizione Salernitana e Bari.

I nerazzurri sono reduci dal doppio impegno contro Napoli e Monza, col successo sui partenopei e il 2-2 all’U Power Stadium, mentre il Parma ha disputato l’ultimo match in campionato lo scorso 26 dicembre.

Già stabilito il tabellone: la vincente di Inter-Parma se la vedrà con la squadra che uscirà vincitrice dal confronto tra Atalanta e Spezia.

Inzaghi non potrà contare su Handanovic e Lukaku, fermati da problemi fisici. Il tecnico dei nerazzurri rilancia dall’inizio Correa, in coppa con Lautaro Martinez. In mezzo al campo scelte obbligate dopo i forfait di Barella e Calhanoglu durante il match di Monza.

Tocca ad Asllani in cabina di regia e a Gagliardini. In difesa torna De Vrij, con un turno di riposo concesso ad Acerbi, mentre sulle fasce rientra dall’inizio Gosens, con Bellanova che insidia Dumfries a destra.

Per Pecchia un solo dubbio da scogliere, legato alla porta: tra i pali potrebbe infatti tornare Buffon. Per il resto formazione già praticamente fatta, con Inglese in attacco sostenuto dal trio formato da Bernabé, Vazquez e Man.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-PARMA

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro.

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Man; Inglese.