Il Napoli capolista riparte dal big match di San Siro contro l'Inter nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.



Il campionato del Napoli capolista riparte da San Siro contro l'Inter in uno dei due posticipi delle ore 20.45 della sedicesima giornata di Serie A. I partenopei sono a +8 dal Milan e non vogliono perdere né terreno né entusiasmo: l'obiettivo è trovare la dodicesima vittoria di fila in campionato e superare gli ultimi due k.o. arrivati in amichevole.

Spalletti deve scogliere ancora qualche dubbio: nel tridente Politano è favorito su Lozano a destra, mentre in difesa Juan Jesus è davanti su Rrahmani così come Mario Rui su Olivera. Intoccabili ovviamente il capocannoniere Osimhen e Kvaratskhelia. Un solo assente nel viaggio verso Milano: Gaetano non si è allenato per una gastroenterite e non è partito con la squadra.

"I reduci dal mondiale stanno tutti bene, forse c'è quello che sta benissimo e quello che sta bene e basta, ma sono tutti pronti a giocare questa grande partita". Luciano Spalletti

Dall'altra parte c'è un Inter certamente più in difficoltà: i nerazzurri ripartono dal quinto posto in classifica (a pari merito con la Lazio quarta) a -11 dalla vetta. E per il big match con la prima della classe Inzaghi è costretto a rinunciare al Brozovic, faro del centrocampo nerazzurro, out come Dalbert. Al suo posto come play ecco Calhanoglu, con l'ingresso di Mkhitaryan come mezzala sinistra. Davanti sono in tre per due maglie: Lukaku viaggia verso un rientro da titolare al fianco di Dzeko, probabile ingresso a gara in corso per l'argentino Lautaro. Tra i pali confermato Onana.

"Finalmente dopo tanto tempo abbiamo quattro attaccanti disponibili. Lukaku è tornato con grande voglia e l'ho trovato bene così come Lautaro, anche gli olandesi abbastanza bene, tranne de Vrij che ha avuto un colpo. Dumfries sta tornando. Onana è tranquillo". Simone Inzaghi